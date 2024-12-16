Головна інспекція Міноборони перевірить інформацію про знущання над військовими й сімейні підряди у 211 понтонно-мостовій бригаді

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Головна інспекція Міноборони також перевірить факти щодо імовірних знущань з бійців та сімейні підряди у 211 понтонно-мостовій бригаді.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він наголосив, що також зʼясують, чому Військова служба правопорядку так довго вела слідство.

«Моя позиція як міністра чітка: усі винні мають понести покарання», — наголосив Умєров.

За його словами, скоро презентують законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і «гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі».

Що передувало

Видання «Українська правда» опублікувало матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців у алкогольному спʼянінні.

Після суспільного резонансу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо цих фактів. На цей час командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків.

У Генштабі також наголосили, що за окремими фактами, про які розповіла УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не зазначають, про які факти йдеться, але імовірно, справа стосується інциденту, коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок.

За документами військові були в Херсонській області та навіть отримали виплати в розмірі 100 тисяч гривень за день «на нулі».