У «Дії» стартує голосування за журі Нацвідбору на «Євробачення-2025»

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Eurovision Song Contest

У застосунку «Дія» стартувало опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2025». Опитування триватиме до 10 ранку 23 грудня.

Про це пише пресслужба «Дії».

У переліку кандидатів у журі десять людей. Троє, хто наберуть найбільшу кількість голосів, разом з глядачами визначатимуть представників України на «Євробаченні» у Швейцарії. Проголосувати можна лише за когось одного:

Андрій Гуцуляк — музичний продюсер, музикант, співзасновник та саунд-продюсер електронного гурту TVORCHI.

Джамала — співачка, народна артистка України, переможниця «Євробачення-2016».

Дмитро Зезюлін — фронтмен гурту LATEXFAUNA.

Катерина Павленко — співачка, музикантка, композиторка, авторка пісень, фольклористка, солістка гурту Go_A. Фіналістка Національного відбору 2020 з піснею «Соловей».

Олег Псюк — репер, засновник і фронтмен гурту Kalush і Kalush Orchestra. Разом зі своїм гуртом Kalush Orchestra отримав перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення-2022».

Анна Свиридова — телерадіоведуча.

Сергій Танчинець — співак, фронтмен і продюсер гурту «Без Обмежень» та заслужений артист України.

Катя Царик — кліпмейкерка, режисерка, сценаристка.

Саша Чемеров — музикант, продюсер, поет, колишній фронтмен рок-гуртів «Димна Суміш», «X-позери», Vkrayst, а у нинішній час — фронтмен гурту The Gitas.

Дмитро Шуров — автор-виконавець, композитор і музикант, засновник і соліст проєкту Pianoбой.

Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років.