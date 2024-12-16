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У «Дії» стартує голосування за журі Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Eurovision Song Contest

У застосунку «Дія» стартувало опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2025». Опитування триватиме до 10 ранку 23 грудня.

Про це пише пресслужба «Дії».

У переліку кандидатів у журі десять людей. Троє, хто наберуть найбільшу кількість голосів, разом з глядачами визначатимуть представників України на «Євробаченні» у Швейцарії. Проголосувати можна лише за когось одного:

Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років.