Головком ЗСУ ініціював перевірку щодо імовірних знущань з бійців у 211 понтонно-мостовій бригаді

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Головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо імовірних знущань з бійців у 211 понтонно-мостовій бригаді. На цей час командира військової частини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До військової частини направили комісію Військової служби правопорядку в Збройних силах України для перевірки інформації, яку сьогодні опублікувало видання «Українська правда», про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців у алкогольному спʼянінні.

Водночас за окремими фактами, про яке розповіло УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку, зазначили в Генштабі. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не зазначають, про які факти йдеться, але імовірно, справа стосується інциденту коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому будинок.

За документами військові були в Херсонській області та навіть отримали виплати в розмірі 100 тисяч гривень за день «на нулі».