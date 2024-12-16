У МЗС зреагували на слова президента Словаччини про мир для України в обмін на території

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Reuters

У Міністерстві закордонних справ зреагували на висловлювання президента Словаччини Петера Пеллегріні про мир і територіальні поступки Росії.

За словами Пеллегріні, «ніхто в Європі, хто сьогодні нормально мислить, не думає, що можна буде встановити мир без територіальних втрат України».

На що речник МЗС Георгій Тихий відповів так: «Востаннє, коли словацьку землю передали агресору в ім’я миру, — це не минулося добре і не принесло миру ні словакам, ні іншим народам».

Петер Пеллегріні став президентом Словаччини у квітні 2024 року. Він також лідер лівої партії «Голос», що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо «Курс — соціальна демократія»».

Президент співпрацював з проросійським премʼєром, зокрема був віцепремʼєром у його уряді в 2016—2018 роках, потім входив у партію «Курс». Роберт Фіцо підтримував кандидатуру Пеллегріні на виборах. Тим часом сам Пеллегріні виступав проти вступу України до НАТО.

Посада президента в Словаччині церемоніальна, але він ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів і є головнокомандувачем Збройних сил. Також президент може накласти вето на ухвалені парламентом закони.