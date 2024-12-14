Вибух біля адмінбудівлі у Дніпрі — поліція та СБУ затримали підозрюваного в теракті

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Поліцейські спільно зі Службою безпеки затримали підозрюваного у вчиненні теракту в центрі Дніпра 14 грудня.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Вибух пролунав о 14:45 біля однієї з адміністративних будівель у центральному районі міста. Один чоловік загинув, ще четверо людей зазнали поранень, серед них двоє правоохоронців. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Співробітники поліції та СБУ розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Попередньо відомо, що чоловік діяв за вказівками російських спецслужб.

За даними СБУ, фігурант встановив і підірвав саморобний вибуховий пристрій біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували подію як терористичний акт. Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Тривають слідчі дії.