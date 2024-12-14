Солдати КНДР помилково вбили 8 військових «Ахмату» в Курській області
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Північнокорейські військові 14 грудня випадково вбили вісьмох представників російського підрозділу «Ахмат». Це сталося через мовний бар’єр.
Про це доповідає Головне управління розвідки Міноборони України.
Кремль почав застосовувати солдатів КНДР у штурмових операціях в Курській області. Зокрема ― у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.
Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних і безповоротних втрат. Сили безпеки України накрили одну з ворожих позицій FPV-дронами. Втрати російського підрозділу, укомплектованого, в тому числі, іноземцями, станом на 14 грудня становлять близько 200 людей.
Актуальною проблемою для командування солдатами КНДР на полі бою та злагодженості дій залишається мовний бар’єр, кажуть в ГУР. Через це іноземні військові відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці батальйону «Ахмат». Восьмеро бійців загинули.
За даними розвідки, в Росії перебуває близько 11 тисяч представників армії Пхеньяну. У місцях їхнього розміщення росіяни запровадили особливий контррозвідувальний режим. Перед допуском до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, солдатів і офіцерів РФ перевіряють працівники ФСБ. В них вилучають телефони та інші пристрої.
- Раніше ГУР доповідав, що солдатів з КНДР готують до участі в бойових діях. Вони отримали додаткові запаси продовольства, а 13 грудня їх привели в стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок. Частину особового складу приховано перекидали до лінії фронту цивільними вантажівками, схожими на автомобілі доставки води.
- 14 грудня Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни вже почали застосовувати «помітну кількість» солдатів з КНДР у штурмових операціях.