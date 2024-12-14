ГУР: Солдатів з Північної Кореї готують до скорої участі в боях на Курщині

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Солдатів з Північної Кореї готують до безпосередньої участі в бойових діях.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, командування підрозділів північнокорейської армії в Росії отримало наказ «увійти у взаємодію» із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області Росії.

Імовірно, найближчим часом північнокорейців можуть залучити безпосередньо до боїв. Днями вони отримали додаткові запаси продовольства, а 13 грудня їх привели в стан готовності та наказали очікувати подальших вказівок.

Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, які зовні нагадують автомобілі доставки води.

Участь військових КНДР у війні в Україні

Українська розвідка 24 жовтня повідомила, що перші солдати з КНДР уже прибули на фронт — у Курську область. Військових приблизно 12 тисяч, серед них 500 офіцерів і три генерали.

Про те, що північнокорейські війська зазнали перших втрат у боях проти України, ще 6 листопада написала американська газета The New York Times. Північнокорейці билися разом з російською 810 окремою бригадою морської піхоти. Неясно, коли саме стався бій, але він був невеликим і там корейці зазнали перших втрат.

За даними джерел видання, Росія зібрала для наступу в Курській області угруповання з 50 тисяч військових. Північнокорейців тренують бити з артилерії, вчать базовій тактиці піхоти і, що особливо важливо, зачистці траншей, кажуть американські посадовці. Це означає, що принаймні частину військових із КНДР використають у лобових атаках на українські позиції.

Участь північнокорейців у боях проти України також підтверджували у США та Південній Кореї.