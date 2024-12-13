Словник Merriam-Webster визначив слово 2024 року

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Американський словник Merriam-Webster визначив, що поляризація (polarization) стало словом 2024 року.

Про це повідомляє Associated Press.

У Merriam-Webster поляризація має наукове та метафоричне визначення. Найчастіше воно означає сильні розбіжності між протилежними групами. Його використовують, щоб підкреслити розділення суспільства у різних сферах — від попкультури до технологічних галузей.

Таку популярність терміна пов’язують із президентськими виборами у США в листопаді. Їхні результати сколихнули країну та викликали шок, і водночас стали приводом для святкувань, пише видання.

Опитування AP VoteCast, в якому взяли участь понад 120 тисяч американців, показало, що 8 з 10 виборців Камали Гарріс дуже стурбовані екстремістськими поглядами Дональда Трампа. Водночас 7 з 10 виборців Трампа відчували те ж саме щодо Гарріс.

«Поляризація означає дуже специфічний вид поділу, те, що ми [у власних поглядах] тяжіємо до крайнощів, а не до центру. В США термін найчастіше використовується для опису расових відносин, політики та ідеології», — каже головний редактор Merriam-Webster Пітер Соколовскі.

Він додав, що це досить молоде слово. Воно виникло на початку 1800-х років, а не в епоху Відродження, як більшість латинських термінів, пов’язаних з наукою.