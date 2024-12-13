Нідерландський суд підтримав рішення про компенсацію «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму
- Автор:
- Оля Березюк
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Гонтар Володимир / УНІАН
Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касації Росії про скасування рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів «Нафтогазу» в Криму.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Таким чином, нідерландські суди вже вдруге й остаточно підтвердили законність і чинність рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.
«Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи «Нафтогаз» у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму», — зауважив Роман Чумак, який тимчасово виконує повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».
- Позов про компенсацію «Нафтогаз» подав ще у 2016 році. Компанія хотіла, щоб Росія компенсувала вартість всіх активів на окупованому півострові та в Чорному морі, які вона захопила у 2014 році. У березні 2019 року міжнародний арбітраж визнав свою юрисдикцію в цій справі.
- 12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації. Росія рішення оскаржила.