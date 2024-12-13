З’явився перший трейлер «Відьмак 4» із Цирі в головній ролі
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Польський розробник CD Projekt RED показав перший офіційний трейлер відеогри «Відьмак 4» на The Game Awards 2024.
Нова гра стане першою з майбутньої трилогії, а замість Геральта з Рівії головним персонажем буде Цирі.
Гра використовуватиме рушій Unreal Engine 5 замість REDengine, який мали дві попередні ігри. Це має забезпечити більш стабільний запуск гри.
Трейлер починається з того, що відьмачка прибуває в невелике поселення, де за старими традиціями обрали дівчину, яка мала стати жертвою чудовиська з печери.
Цирі відмовила дівчину йти на вірну смерть і змогла вбити монстра, але місцеві жителі лишилися незадоволені порушенням стародавніх звичаїв і самі вбили жертву.
- Серія «Відьмак» налічує три гри 2007, 2011 та 2015 років. Вона базується на книгах польського письменника Анджея Сапковського і розповідає про відьмака Геральта — мисливця на монстрів.