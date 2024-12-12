«BBC News Україна» обрала переможців премії «Книга року ВВС — 2024»

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«BBC News Україна» оголосила переможців 20-ї літературної премії «Книга року ВВС — 2024». Збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи стала книгою року ВВС.

У номінації «Есеїстика» перемогу здобув Юрій Рокецький з біографічним романом «Всьо чотко. Сергій Кузьмінський і «Брати Гадюкіни». А переможцем у номінації «Дитяча книга року» стала збірка казок Грасі Олійко «І ніякі це не вигадки».

Журі обирало фіналістів серед 40 видань. Переможець кожної номінації отримає премію в £1 000 в гривнях (53,7 тисячі гривень), а видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії «Книга року ВВС» на наступних виданнях.

«Мої жінки»

У збірці зібрані короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя під час війни.

«Зворушливі замальовки Юлії Ілюхи про душі, життя та смерть жінок під час війни створюють незабутні образи», — зазначила голова журі премії Марта Шокало.

ВВС

Обирали переможців професорка Києво-Могилянської академії та письменниця Віра Агеєва, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький, головна редакторка «BBC News Україна» Марта Шокало.