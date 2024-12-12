В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

До І кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка значно спростить ведення бізнесу.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк під час GET Business Festival 2024.

Система автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Кількість перевірок і їх тривалість скоротять завдяки спеціальному страховому полісу.

Шуляк зазначила, що без цього Україна не зможе продовжувати отримувати фінансування за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу. Покращення регуляторного середовища для бізнесу — це один із обовʼязкових індикаторів програми.

«Ми вже почали виконувати індикатори програми, відповідно, вже почали отримувати перші кошти. Наразі, законопроєкти, які означають запуск по виконанню того чи іншого індикатора, потрапляють у порядок денний Верховної Ради першочергово і пріоритетно. Так само вони і ухвалюються — як євроінтеграційні», — наголосила Шуляк.

Зараз недосконала регуляторна політика заважає працювати українському бізнесу. Тож Україна прагнутиме до уніфікованого, спрощеного процесу, на кшталт європейської практики. Цими проєктами займатиметься Міністерство цифрової трансформації України.