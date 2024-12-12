На українській станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів

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Біля української антарктичної станції «Академік Вернадський» народилися перші малюки пінгвінів — два в одному гнізді.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Знахідку виявив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, який моніторить успішність розмноження пінгвінів. Малюків знайшли у тому гнізді, де зʼявилися перші яйця, — на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

Перше дитинча вже активне — годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге, імовірно, вилупилося лише перед приходом науковця, бо було ще в шматках шкаралупи й ховалося під дорослого пінгвіна.

Тепер близько місяця малюки перебуватимуть у гнізді з батьками. Ті по черзі їх доглядатимуть: годуватимуть крилем із дзьоба, грітимуть та охоронятимуть від хижих птахів.

Новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком. Змінювати його на звичне чорно-біле пірʼя вони почнуть теж десь за місяць. А згодом стануть збиратися у «ясла» — невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих.

Зазвичай до цього часу малеча вже сягає розмірів батьків і продовжує активно випрошувати в них їжу. Інколи дорослі птахи тікають від дітлахів, а ті наздоганяють їх, щоб поїсти.

Національний антарктичний науковий центр / Facebook

На острові Галіндез, де розташована українська станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Вони в середньому зносять два яйця, іноді три. Самці та самиці висиджують їх по черзі.

Субантарктичні пінгвіни найбільші й найяскравіші серед тих, які гніздують на Галіндезі. Вони мають зріст до 81 см, червоний дзьоб, білі плями над очима, а ще — ніби вбрані у фрак. До того ж ці птахи теплолюбні, на відміну від інших видів, що більше полюбляють холод.

Українські біологи спостерігають за цими птахами в контексті зміни клімату, адже ріст та просування їхніх гніздових колоній на Південь є одним із незаперечних доказів потепління в Антарктиці.