У Зеленського зреагували на заяви Орбана про нібито запропоноване перемирʼя на Різдво

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Угорщина не обговорювала з Україною нібито запропонований Віктором Орбаном план про «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

»Як завжди, Угорщина нічого не обговорювала з Україною. Як завжди, Угорщина не повідомила нас про свої контакти з Москвою. Як завжди, Україна не уповноважувала Угорщину представляти її в будь-який спосіб», — сказав Литвин.

Литвин підкреслив, що перемовини про масштабний обмін полоненими між Україною та Росією, який хочуть провести до кінця цього року, тривають уже два тижні. Він також додав, що Україна налаштована на повноцінний мир і працює з партнерами, щоб цього досягти.

«Як і раніше, нам потрібен реальний мир, а не піар-акції, і надійні гарантії безпеки, а не порожні балачки», — сказав Литвин.

Що передувало

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан 11 грудня зателефонував лідеру РФ Володимиру Путіну — говорили про війну в Україні. Путін у розмові з Орбаном заявив про «деструктивність лінії Києва, що виключає можливість врегулювання», писали російські пропагандисти.

У відповідь на цей дзвінок Зеленський наголосив, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть проходити без участі Києва.

«Сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б [Башару] Асаду в Москву телефонувати. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх», — написав Зеленський.

Після цього Орбан, відповідаючи на пост Зеленського, сказав, що нібито пропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими з Росією, але Зеленський йому відмовив.