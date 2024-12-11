Премʼєр Угорщини Орбан запропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими з Росією
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Премʼєр Угорщини Віктор Орбан заявив, що пропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та обмін полоненими з Росією — йому відмовили.
«Наприкінці угорського головування в ЄС ми зробили нові зусилля для миру. Ми запропонували різдвяне припинення вогню і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні це явно відкинув і виключив. Ми зробили все, що могли!» — написав угорський премʼєр.
Так угорський премʼєр зреагував на критику президента України Володимира Зеленськог з приводу сьогоднішнього дзвінка Орбана лідеру РФ Володимиру Путіну — вони говорили про війну в Україні. Російські пропагандисти писали, що Путін у розмові з Орбаном заявив про «деструктивність лінії Києва, що виключає можливість врегулювання».
У відповідь на цей дзвінок Зеленський наголосив, що розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть проходити без участі Києва.
«Сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б [Башару] Асаду в Москву телефонувати. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності — треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх», — написав Зеленський.
- У липні 2024 року Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.
- Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».
- Орбан вважає, що Угорщина може відігравати важливу роль посередника. Водночас він зауважує, що Європі та США варто відмовитися від курсу війни, щоб мати вирішальний голос у врегулюванні конфлікту, та спонукати Росію та Україну до переговорів за участі посередників. Орбан також акцентує на необхідності припинення вогню.