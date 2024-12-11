Байден схвалив секретний меморандум про нацбезпеку — він стосується Росії, Китаю, Ірану й КНДР

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Президент США Джо Байден схвалив новий меморандум про національну безпеку. Він має стати дорожньою картою для адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, щоб протидіяти зростаючій співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією.

Про це пише The Washington Post.

Адміністрація Байдена почала працювати над документом ще влітку. За словами двох посадовців, його розробили як посібник, щоб допомогти новій адміністрації з першого дня визначити підхід у питаннях відносин з основними противниками США.

У меморандумі чотири загальні рекомендації: поліпшення міжвідомчого співробітництва уряду США; прискорення обміну інформацією із союзниками про дії суперників Америки; як краще використовувати санкції та інші економічні інструменти; як управляти одночасними кризами за участю держав-противників.

США тривалий час непокоїлися через посилення співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією. Але їхнє партнерство зросло після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

У меморандумі наголосили, що Москва, потрапивши в ізоляцію через вторгнення в Україну, звернулася до Ірану по безпілотники та ракети, а до Північної Кореї — по військових та артилерію. Китай же підтримав Росію компонентами подвійного призначення для військової промисловості.

У відповідь Росія відправила до Ірану винищувачі та допомогла з протиповітряною обороною, Північній Кореї надала пальне і фінансування, а Китай отримав доступ до російських технологій під час спільної роботи над поглибленням військово-технічного співробітництва.

Джерела як в адміністрації Байдена, так і в майбутній адміністрації Трампа кажуть, що прагнули координувати свої дії з питань національної безпеки в перехідний період — незважаючи на те, що погляди Байдена і Трампа багато в чому різко розбіжні. За словами одного зі співрозмовників, меморандум Байдена «не намагається загнати адміністрацію Трампа в рамки» або схилити її до того чи іншого варіанту політики.

Цей меморандум не публікуватимуть через конфіденційність деяких його висновків.