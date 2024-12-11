Вбивство письменника Вакуленка. Прокуратура оголосила підозру третьому фігуранту

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Правоохоронці повідомили про підозру у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка, учасника АТО і ще двох цивільних жителів Ізюмщини під час окупації 36-річному уродженцю Луганська Дмитру Катькалову з позивним «Академік».

Про це йдеться в тексті підозри, опублікованої на сайті Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, Катькалов разом з двома іншими підозрюваними — Владиславом Нескородьєвим і Сергієм Удоденком (позивні «Лев» та «Удод»), іще одним військовим на імʼя Кирило з позивним «Кірʼян» та іншими, ще не встановленими окупантами, викрали Вакуленка з дому 22 березня 2022 року.

Слідство вважає, що Катькалов разом з іншими окупантами намагався схилити Вакуленка до співпраці, однак вони отримали відмову. Після цього вони побили, а згодом розстріляли Вакуленка. Також Катькалова вважають причетним до вбивства учасника АТО та двох місцевих жителів.

Катькалова підозрюють у жорстокому поводженні з цивільним населенням у поєднанні з умисним убивством та інших порушеннях законів і звичаїв війни.