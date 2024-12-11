Поліція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» — розслідують створення штучного дефіциту квитків

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Вранці 11 грудня правоохоронці проводять обшуки на обʼєктах «Укрзалізниці» в Києві та області.

Про це повідомили в пресслужбах «Укрзалізниці» та поліції Києва.

Йдеться про кримінальне провадження щодо зловживань групою посадовців підрозділу «Укрзалізниці» під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

За даними поліції, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

Обшуки проходять за місцями мешкання підозрюваних та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Пасажирів попередили про можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху).