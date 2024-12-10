США виділяють Україні $20 млрд кредиту — його гаситимуть замороженими активами РФ

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Міністерство фінансів США оголосило про виділення $20 мільярдів кредиту Україні в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration, яка передбачає загальну допомогу на $50 мільярдів.

Про це йдеться на сайті відомства.

«$50 мільярдів доларів, які «Велика сімка» колективно надає в межах цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та іншого, важливого для її відважного опору», — наголосила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 («Великої сімки») погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Кошти передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України.

Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.