Ексрозвіднику Роману Червінському продовжили запобіжний захід у справі про хабар

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Колишньому розвіднику Роману Червінському продовжили запобіжний захід у справі про вимагання хабаря.

Про це пише «Суспільне».

Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 5 лютого 2025 року.

Що за справа про хабар

У грудні 2023 року прокуратура повідомила, що підозрює Червінського в тому, що він, видаючи себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби України, намагався заволодіти коштами підприємця на суму $100 тисяч.

Мова про події липня 2020 року. Червінський начебто пообіцяв бізнесмену за певну суму вирішити питання щодо повернення йому затриманої партії тютюнових виробів. Ексрозвідник заперечує причетність до цього злочину.

Хто такий Роман Червінський

Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Він був у підпорядкуванні генерал-майора Віктора Ганущака. Червінський обіймав керівні посади у військовій розвідці, а також у Службі безпеки України.

У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з убивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.

Зараз Роман Червінський перебуває в СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. Він і ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил і українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.