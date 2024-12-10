У «Дії» тепер можна оформити послуги для чинних і колишніх військових та їхніх рідних

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Відтепер через портал державних послуг «Дія» можна оформити низку послуг для чинних і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд продовжує цифровізацію послуг. Так, завдяки експериментальному проєкту в порталі «Дія» можна буде оформити такі послуги:

статус людини з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії за інвалідністю;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

«Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії», — заявив Денис Шмигаль.