Опитування: Трампу довіряють понад 44% українців

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Станом на кінець листопада 2024 року 44,6% українців висловлювалися про довіру до обраного президента США Дональда Трампа. Це більше, ніж у країнах Європи.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування на замовлення центру «Нова Європа».

Довіра до Трампа в Україні перевищує показники прихильності до політика у Франції (16%), Великій Британії (30%) та Угорщині (37%). У центрі досліджень припустили, що результат обумовлений надією українців на закінчення війни з Росією та більш рішучу політику нової адміністрації.

«Торік ми цікавилися в українців: «Кому ви більше симпатизуєте — Дональду Трампу чи Джозефу Байдену?». Беззаперечним лідером симпатій тоді виявився чинний президент з показником 78,1%. Лідеру Республіканської партії віддали перевагу лише 10,1% респондентів», — додали аналітики.

Дослідження проводили у період з 15 по 27 листопада 2024 року. Вибірка склала 1 000 респондентів від 16 років і старше. Людей опитали за допомогою телефонних дзвінків. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0,95%. Опитування не проводили на тимчасово окупованих територіях України.