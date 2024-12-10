Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2024 році
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Videvo
Компанія Google випустила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2024 році.
Найбільше українців цікавили графіки вимкнення світла та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, події в Суджі та Олімпійські ігри — 2024. А ще — Ірина Фаріон і Олексій Навальний, сквіш-лапки, дубайський шоколад і значення слова «чиназес».
Найпопулярніші запити року:
- графік відключення світла;
- Євро-2024;
- Сирський;
- Олімпійські ігри — 2024;
- Пасха-2024;
- Усик;
- Ірина Фаріон;
- Суджа;
- «20 днів у Маріуполі»;
- Євробачення-2024.
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Сирський;
- Олександр Усик;
- Дональд Трамп;
- Сергій Лавров;
- Камала Гарріс;
- Майк Тайсон;
- Микола Тищенко;
- Павло Дуров;
- Клавдія Петрівна;
- Соня Морозюк.
Пішли назавжди:
- Ірина Фаріон;
- Олексій Навальний;
- Ален Делон;
- Анастасія Заворотнюк;
- Олександр Масляков;
- В’ячеслав Узелков;
- Олександр Ширвіндт;
- Віталій Білоножко;
- Богдан Сташків;
- Шеннен Догерті.
Питання «Що таке?»
- МСЕК;
- РЕБ;
- терикони;
- черги відключення світла;
- ЦНАП;
- довідка ок-7;
- КАБ;
- бусифікація;
- квадробери;
- чиназес.
Покупка
- екофлоу;
- вентилятор;
- зарядна станція;
- інвертор;
- айфон 16;
- дубайський шоколад;
- сквіш-лапка;
- гелевий акумулятор 100 ампер;
- сонячні панелі;
- тюбінг.
Фільм
- «20 днів у Маріуполі»;
- «Думками навиворіт 2»;
- «Дюна 2»;
- «Солтберн»;
- «Субстанція»;
- «Веном 3»;
- «Люблю тебе ненавидіти»;
- «Жахаючий 3»;
- «Дикий робот»;
- «Конотопська відьма».