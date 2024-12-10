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Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2024 році

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Videvo

Компанія Google випустила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2024 році.

Найбільше українців цікавили графіки вимкнення світла та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, події в Суджі та Олімпійські ігри — 2024. А ще — Ірина Фаріон і Олексій Навальний, сквіш-лапки, дубайський шоколад і значення слова «чиназес».

Найпопулярніші запити року:

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

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