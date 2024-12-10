Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2024 році

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Компанія Google випустила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2024 році.

Найбільше українців цікавили графіки вимкнення світла та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, події в Суджі та Олімпійські ігри — 2024. А ще — Ірина Фаріон і Олексій Навальний, сквіш-лапки, дубайський шоколад і значення слова «чиназес».

Найпопулярніші запити року:

графік відключення світла;

Євро-2024;

Сирський;

Олімпійські ігри — 2024;

Пасха-2024;

Усик;

Ірина Фаріон;

Суджа;

«20 днів у Маріуполі»;

Євробачення-2024.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Сирський;

Олександр Усик;

Дональд Трамп;

Сергій Лавров;

Камала Гарріс;

Майк Тайсон;

Микола Тищенко;

Павло Дуров;

Клавдія Петрівна;

Соня Морозюк.

Пішли назавжди:

Ірина Фаріон;

Олексій Навальний;

Ален Делон;

Анастасія Заворотнюк;

Олександр Масляков;

В’ячеслав Узелков;

Олександр Ширвіндт;

Віталій Білоножко;

Богдан Сташків;

Шеннен Догерті.

Питання «Що таке?»

МСЕК ;

; РЕБ ;

; терикони;

черги відключення світла;

ЦНАП ;

; довідка ок-7;

КАБ ;

; бусифікація;

квадробери;

чиназес.

Покупка

екофлоу;

вентилятор;

зарядна станція;

інвертор;

айфон 16;

дубайський шоколад;

сквіш-лапка;

гелевий акумулятор 100 ампер;

сонячні панелі;

тюбінг.

Фільм

«20 днів у Маріуполі»;

«Думками навиворіт 2»;

«Дюна 2»;

«Солтберн»;

«Субстанція»;

«Веном 3»;

«Люблю тебе ненавидіти»;

«Жахаючий 3»;

«Дикий робот»;

«Конотопська відьма».