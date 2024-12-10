ГУР: Росіяни виходять із Сирії — вантажать залишки військ на кораблі й літаки

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Для відступу з Сирії росіяни задіяли багато військових літаків і кораблів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Із сирійської авіабази «Хмеймім», якою користується РФ, заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та Іл-76МД за маршрутами до аеродромів «Ульяновськ», «Чкаловський» та «Приволзький».

У місті Балтійськ Калінінградської області готують до виходу в російську військово-морську базу «Тартус» суховантаж Sparta II та великий десантний корабель «Олександр Шабалін».

Курс на Середземне море також взяли великі десантні кораблі Північного флоту Росії «Олександр Отраковський» та «Іван Грєн». У російському відступі також беруть участь фрегати «Адмірал Горшков» та «Адмірал Головко».

У «Тартусі» росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Щоб підтримувати безпечний відхід, туди прибули декілька сотень російських спецпризначенців.

У ГУР вважають, що Росія може розраховувати на домовленості із сирійською опозицією про безперешкодний вихід із Сирії. Тепер представники російської дипломатії припинили називати повстанців терористами, демонструючи нейтральну публічну риторику.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.

1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була вже в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії і отримав політичний притулок.