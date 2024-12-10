Світовий банк виділить Україні $454 мільйони на охорону здоровʼя

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Світовий банк виділить Україні $454 мільйони на сферу охорони здоровʼя, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Гроші нададуть у межах проєкту THRIVE. Він спрямований на реформування системи охорони здоров’я та посилення її ефективності в умовах війни. Це частина масштабної міжнародної підтримки України, яка охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, які постраждали від війни.

«Вдячний керівництву Світового банку, Уряду Японії та всім партнерам за важливу та своєчасну підтримку. Попри виклики продовжуємо наш послідовний рух задля зміцнення й розвитку України», — зазначив Шмигаль.