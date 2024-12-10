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Ізраїль вдарив по найбільших авіабазах Сирії. Під ударом близько 250 військових цілей — бази, винищувачі та літаки, а також склади ракет та боєприпасів.

Про це повідомляють джерела арабського телеканалу Al Arabiya та ізраїльське військове радіо «Галей ЦАХАЛ».

Удари Ізраїлю по цілях у Сирії з 8 грудня 2024 року. BBC News

Джерела The Times of Israel кажуть, що ізраїльська авіація вдарила щонайменше по трьох великих авіабазах у Сирії, де базувалися десятки літаків і вертольотів. Також цілями авіаударів стали обʼєкти військово-морських сил Сирії в порту Латакії.

Раніше у ЦАХАЛ заявляли, що відстежують розміщення зброї в Сирії і працюють над тим, щоб не допустити до неї підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» чи будь-яке інше, яке загрожує Ізраїлю.

За даними The Jerusalem Post, ізраїльську військову техніку помітили за 20 км від столиці Сирії Дамаска. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується в Лондоні, повідомив про гучні вибухи в місті. За його даними, під удар потрапила штаб-квартира Управління радіоелектронної боротьби і склади боєприпасів.

Повалення режиму Асада в Сирії

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, які раніше контролювали бойовики опозиції.

1 грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Станом на 8 грудня сирійська опозиція була в столиці Дамаску. Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду.

У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додаючи, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту. Зараз Асад з родиною у Росії і отримав політичний притулок.