Україна готує зустріч контактної групи щодо завершення війни

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У грудні Україна планує провести зустріч контактної групи, яка сформує спільну позицію дипломатичного завершення російсько-української війни.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає «Європейська правда».

За словами Никифорова, зараз Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США можуть забезпечити максимальне посилення України. Остаточний перелік учасників ще формують, але це країни, які мають далекобійну зброю, роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї та від яких залежить майбутнє України в НАТО.

Зустріч у грудні покликана розробити спільну позицію всіх країн і гарантувати, що Україна буде сильною «за будь-якого розвитку подій — як на переговорах, так і на полі бою».

Про створення робочої групи стало відомо на спільній пресконференції, яку 9 грудня в Києві провели президент України Володимир Зеленський і німецький політик, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. На ній Мерц запропонував сформувати контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб вони «могли обмінятися думками» щодо припинення війни та «виробити спільний погляд зі США». Зеленський у відповідь сказав, що Україна вже працює над створенням такої групи.

У зверненні за підсумками 9 грудня Зеленський заявив, що до контактної групи можуть увійти Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Польща, а також, можливо, Данія та інші партнери України.