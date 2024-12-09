У Сирії повстанці звільнили людей з тюрми Седная — її називають «людською бійнею»

Новини

Сирійські бойовики відпустили на волю в’язнів тюрми Седная. Її вважають одним із символів репресивної машини поваленого режиму Башара Асада.

Про це повідомляє The Guardian.

Седная, що за 30 кілометрів від Дамаска, відома в народі як «бійня для людей». Це найвідоміша установа для жорстоких тортур над опонентами вже колишньої влади. По центру розташовані заґратовані гвинтові сходи. За ними — однакові двері, що ведуть до трьох відділів в’язниці. Як кажуть повстанці, кожне крило спеціалізувалося на певному виді катувань. Будівля не має вікон. Після повалення режиму Асада в мережі поширили відео, як опозиціонери звільняють ув’язнених.

До Седнаї увірвалися тисячі людей, які хотіли знайти своїх зниклих родичів. Вони блукали коридорами, шукаючи прихований підземний корпус — так зване червоне крило. Люди боялися, що в’язні там голодують і задихаються. Поки не знайшли ані прихованих камер, ані доказів того, що вони існують.

За даними організації з прав людини Amnesty International, у Седнаї утримували до 20 тисяч в’язнів. Ті, хто вижив, розповідали про щоденні побиття і тортури з боку тюремної охорони, а також зґвалтування та ураження електричним струмом.

Поневоленим не можна було розмовляти, тому вони спілкувалися записками. Як пише The Guardian, люди, які шукали родичів у тюрмі, забрали ці записки та перевіряли, чи знають згадані там імена. Правозахисники зазначили, що записи треба впорядкувати, щоб задокументувати долю близько 136 тисяч людей, які потерпали від режиму Асада.

Що передувало

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це були найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що їх раніше контролювали бойовики опозиції.

На початку грудня медіа написали, що війська Асада втратили контроль над Алеппо — вперше від початку військового конфлікту, що розпочався понад десять років тому. Згодом стало відомо про втрату режимом Асада міста Хама — пʼятого за площею в країні. А вже 8 грудня режим Асада впав після наступу опозиції на столицю Дамаск.

Премʼєр країни готується передати їй функції перехідного уряду. У російському МЗС заявили, що Башар Асад залишив посаду президента Сирії і виїхав з країни, додавши, що він дав вказівку передати владу мирним шляхом і перед цим провів переговори з учасниками конфлікту.