Австрія зняла вето на вступ Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Австрія зняла тривале вето на приєднання Болгарії та Румунії до безвізової Шенгенської зони.
Про це повідомило агентство АРА з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера.
За словами Карнера, Відень не перешкоджатиме приєднанню Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Офіційно це рішення мають ухвалити 12 грудня на засіданні Ради міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу в Брюсселі.
«Після “повітряного Шенгену” для Румунії та Болгарії також відкривається “Шенген на землі”», — заявив Карнер.
Рішення прийняти країни в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі й туризму.
- Шенгенська зона — це європейській простір, де скасований прикордонний контроль на внутрішньому кордоні. До зони входять 29 європейських держав.
- У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти приєднання країн виступали Австрія і Нідерланди, посилаючись на недостатні їхні дії для стримування нелегальної міграції.
- В кінці грудня 2023 року в ЄС досягли консенсусу щодо часткового приєднання обох країн до Шенгенської зони — для країн скасували внутрішні повітряні та морські кордони.