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Премія «Золотий глобус» 2025 року — організатори оголосили номінантів

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів 82-ї кінопремії «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня, її транслюватимуть на телеканалах CBS та Paramount+.

Про це повідомляє CNN.

Лідером 2025 року за кількістю номінацій став мюзикл «Емілія Перес» — він отримав 10 номінацій. Премію можуть присудити також суперзіркам Nickelodeon і Disney Аріані Гранде і Селені Гомес.

Памелу Андерсон можуть визнати найкращою акторкою року в драматичній категорії за роль у фільмі «Остання танцівниця». Останнім часом фанати Андерсон закликали більше поважати її акторську кар’єру, попри об’єктивізацію в ранні роки.

Найкращий фільм — мюзикл або комедія

«Анора»

«Суперники»

«Емілія Перес»

«Справжній біль»

«Субстанція»

«Чародійка»

Найкраща драма

«Бруталіст»

«Повна невідомість»

«Конклав»

«Дюна: Частина друга»

«Нікелеві хлопці»

«5 вересня»

Найкращий неангломовний фільм

«Все, що ми уявляємо як світло»

«Емілія Перес»

«Дівчина з голкою»

«Я все ще тут»

«Зерно священної смокви»

«Вермільйо»

Найкращий сценарій

Найкраща оригінальна пісня

Найкращий анімаційний фільм

«Потік. Останній кіт на Землі»;

«Навиворіт 2»;

«Мемуари равлика»;

«Моана 2»;

«Воллес і Громіт: Пташина помста»;

«Дикий робот».

Найкращий драматичний телесеріал для ТБ

Найкращий телевізійний серіал — мюзикл або комедія

Найкращий серіал-антологія або фільм для ТБ

Найкраща чоловіча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

Найкраща жіноча роль у телесеріалі — мюзиклі або комедії

Найкраща чоловіча роль у драматичному телесеріалі

Найкраща жіноча роль у драматичному телесеріалі

Найкраща чоловіча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

Найкраща жіноча роль у багатосерійному фільмі або фільмі-антології для ТБ

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.