Україна отримає €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility
- Автор:
- Ліза Бровко
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Рада Європейського Союзу схвалила другий транш на суму €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility. Ці гроші підуть на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України у період 2024—2027 років.
Про це йдеться в пресрелізі.
Другий транш Рада ЄС схвалила, бо Україна виконала потрібні умови та реформи, передбачені в плані, щоб отримати гроші. Гроші надають у вигляді грантів і позик.
Реформи стосуються боротьби з корупцією та відмиванням грошей, змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, бізнес-середовища, енергетики, екологічного переходу та захисту навколишнього середовища.
Раніше Україна отримала за програмою Ukraine Facility близько €12 мільярдів.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.