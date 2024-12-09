У невизнаному Придністров’ї оголосили надзвичайний економічний стан

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Лідер самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) Вадим Красносельський 9 грудня підписав указ про введення надзвичайного економічного стану.

Про це повідомляє NewsMaker.

Рішення ухвалили через ризик припинення постачання в регіон російського газу територією України. Згідно з указом Красносельського режим надзвичайного економічного стану діятиме 30 днів.

«Сьогодні немає стовідсоткової гарантії як постачання газу, так і відсутності [його постачання]. Проте ми повинні готуватися до будь-якого розвитку подій», — сказав лідер ПМР на засіданні ради нацбезпеки.

Міністр економічного розвитку регіону Сергій Оболоник заявив, що в разі припинення подачі газу в регіон, Молдавську ДРЕС переведуть на вугілля.

Указ президента визначає, що протягом 30 днів підприємства Придністровʼя мають «раціонально використовувати» газ та інші енергоресурси. В країні заборонять їхній експорт та обмежать деяку фінансову та економічну діяльність: наприклад, перевезення товарів, грошей та обслуговування.

Тепер документ має затвердити парламент невизнаної республіки. Депутати розглянуть це питання на засіданні 11 грудня.