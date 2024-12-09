Україна отримає партію САУ CAESAR на рік раніше запланованого
- Автор:
- Оля Березюк
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Данія спільно з Францією пришвидшують постачання самохідних артилерійських установок CAESAR для України.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.
Спочатку САУ планували передати у 2026 році, однак тепер постачання очікується вже у 2025 році, проінформували у відомстві.
«Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерії вже наступного року», — заявив міністр оборони Данії Трельс Лунд Поульсен.
Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен висловив надію на те, що інші держави наслідують приклад Данії.
- CAESAR (фр. CАmion Equipé dʼun Système dʼARtillerie — «вантажівка, оснащена артилерійською системою») — самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Гармата може використовувати весь асортимент 155-мм снарядів НАТО, включно з касетними. Максимальна відстань вогню — 42 км. Може перевозити до 18 снарядів і здійснювати по шість пострілів на хвилину.
- У жовтні цього року Франція обіцяла, що передасть Україні 12 установок CAESAR.