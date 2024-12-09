Україна отримає партію САУ CAESAR на рік раніше запланованого

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Данія спільно з Францією пришвидшують постачання самохідних артилерійських установок CAESAR для України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Данії.

Спочатку САУ планували передати у 2026 році, однак тепер постачання очікується вже у 2025 році, проінформували у відомстві.

«Артилерійські системи мають великий попит в Україні, тому я радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Україна отримала більше артилерії вже наступного року», — заявив міністр оборони Данії Трельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен висловив надію на те, що інші держави наслідують приклад Данії.