Телескоп «Хаббл» зазнімкував «грандіозну» спіральну галактику

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Hubble

Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику NGC 5643, яка розташована приблизно на відстані 40 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Її називають грандіозною спіраллю, адже в неї видно два великі звивисті спіральні рукави, усіяні яскраво-блакитними зірками, мереживними червонувато-коричневими хмарами пилу та рожевими областями зореутворення.

Hubble

Ультрафіолетові та рентгенівські знімки та спектри NGC 5643 свідчать, що в галактики є активне галактичне ядро, яке живиться надмасивною чорною дірою. Коли остання захоплює газ із космосу, він збирається в диск, який нагрівається до сотень тисяч градусів. Перегрітий газ яскраво світить по всьому електромагнітному спектру, однак особливо на довжинах хвиль рентгенівського випромінювання.

Утім, активне галактичне ядро ​​NGC 5643 — не найяскравіше джерело рентгенівського випромінювання в галактиці. Є ще обʼєкт на околиці галактики під назвою NGC 5643 X-1. Що воно таке? Поки що точно невідомо. Дослідники припускають, що це може бути чорна діра, яка приблизно в 30 разів більша за Сонце і замкнена в орбітальному танці із зіркою-компаньйоном. Чорна діра захоплює газ від свого зоряного супутника, створюючи перегрітий диск і затьмарюючи центр галактики.