Сили ППО збили 18 з 37 дронів та дві авіаракети Х-59/69, запущені по Україні

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У ніч проти 9 грудня 2024 року армія Росії атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами та 37 дронами Shahed та інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:00 Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

Ще 18 безпілотників локаційно втрачено, один — у повітрі.

Через падіння збитих ворожих БпЛА на Вінниччині пошкоджено інфраструктуру кількох приватних підприємств.

Станом на 08:21 російські дрони фіксували на північному сході Запорізької області.