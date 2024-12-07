У Франції урочисто відкрили собор Нотр-Дам, який ремонтували після пожежі 2019 року

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Ввечері 7 грудня в Парижі пройшла урочиста церемонія відкриття собору Нотр-Дам, який з 2019 року був на ремонті через масштабну пожежу.

Про це пишуть The Guardian, Le Figaro та BMF TV.

О 19:10 (20:10 за Києвом) задзвонили дзвони собору, знаменуючи початок церемонії.

Після цього архієпископ Парижу монсеньйор Ульріх відчинив двері собору, символічно постукавши в них жезлом. Його супроводжувало духовенство.

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На церемонії показали фільм про пожежу та реконструкцію собору, відтак оваціями вшанували рятувальників і будівників. Фасад собору в цей момент підсвітили словом «Дякую».