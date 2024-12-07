Президент Південної Кореї перепросив за воєнний стан — парламент голосуватиме щодо його імпічменту

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Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує» про те, що занепокоїв суспільство оголошенням воєнного стану 3 грудня. Політик звернувся до людей за кілька годин до голосування стосовно імпічменту проти нього.

Про це повідомляє корейське інформагентство Yonhap.

Юн Сок Йоль запевнив, що воєнний стан більше не вводитимуть, адже він вдався до таких заходів «через відчай». Після цього рішення він начебто визнав, що це викликало хвилювання серед людей.

«Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані. Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, повʼязаної з цим оголошенням воєнного стану», — сказав президент країни.

Він пообіцяв доручити всі рішення, включно з його перебуванням на посаді, своїй Партії народної влади, щоб стабілізувати політичну ситуацію. Після промови Юн Сок Йоля лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мун повторив свій заклик до негайної відставки президента.

Опозиційний блок, що має 192 місця в парламенті (всього депутатів 300), має проголосувати за імпічмент Юн Сок Йоля пізніше. Для цього потрібно щонайменше вісім голосів від керівної партії, яка займає 108 місць у Національній асамблеї.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок.

Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента.