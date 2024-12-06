У Канаді заборонила понад 300 видів вогнепальної зброї — частину хочуть віддати Україні
- Автор:
- Оля Березюк
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Канада заборонила ще 324 різновиди вогнепальної зброї — в уряді вважають, що така зброя має бути на полі бою, а не в руках мисливців чи спортивних стрільців.
Про це повідомляє Associated Press.
Оттава також заявила, що співпрацює з урядом України, щоб зʼясувати, як можна передати цю зброю для використання на війні проти Росії.
Федеральний уряд зараз працює з провінціями, територіями та поліцією над запланованим викупом забороненої зброї у приватних власників.
Цей крок слідує за забороною у травні 2020 року на 1 500 марок і моделей вогнепальної зброї, кількість яких до листопада цього року зросла до більш ніж 2000.
- Масові розстріли в Канаді трапляються відносно рідко, але нещодавно оголошені заходи зʼявилися напередодні 35-ї річниці стрілянини в Політехнічній школі в Монреалі, де нападник убив 14 жінок, а потім наклав на себе руки. Ruger Mini-14, який використовував нападник Марк Лепін, був серед зброї, що потрапила під заборону у 2020 році.