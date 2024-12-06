Bloomberg: ЄС просить США помʼякшити санкції проти російського «Газпромбанку»
- Автор:
- Оля Березюк
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Європейський Союз тисне на США, щоб ті вивчили шляхи помʼякшення американських санкцій проти російського «Газпромбанку», адже банк відіграє ключову роль у забезпеченні надходження російського природного газу до блоку.
Про це пише Bloomberg.
Обговорення тривають навіть після того, як лідер РФ Володимир Путін скасував вимогу, щоб іноземні покупці використовували тільки цей банк під час купівлі російського газу.
ЄС і США обговорюють тип і обсяг помʼякшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди й компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок у регіоні.
Серед варіантів, які розглядаються на переговорах, — чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію «Газпромбанку», чи краще використовувати інші канали платежів.
- Під тиском Європи, яка зіткнулася з гострою нестачею газу після вторгнення в Україну, США раніше утримувалися від введення санкцій проти «Газпромбанку». Санкції проти банку ввели лише в листопаді цього року. Тим часом ЄС працював над збільшенням альтернативних поставок, включаючи скраплений природний газ (СПГ) зі США.
- Частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС впала з понад 40% у 2021 році до близько 8% минулого року. Для трубопровідного газу та СПГ разом узятих, на Росію припадало менше 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником блоку з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.