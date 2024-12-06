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Новим генсеком ОБСЄ став колишній глава МЗС Туреччини Сінірліоглу

Автор:
Оля Березюк
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Колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу став новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це повідомляє пресслужба ОБСЄ.

Сінірліоглу — турецький дипломат і політик з великим досвідом у міжнародних відносинах. З 2016 по 2023 рік він був постійним представником Туреччини в ООН, представляючи інтереси своєї країни на ключових міжнародних форумах.

У період із серпня до листопада 2015 року він обіймав посаду міністра закордонних справ Туреччини.

На засіданні Ради міністрів ОБСЄ також затвердили ще кілька ключових призначень:

ОБСЄ — найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в ООН. Обʼєднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.