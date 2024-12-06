У Південній Кореї створили слідчі групи, які розслідуватимуть введення воєнного стану напередодні

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У п’ятницю, 6 грудня, поліція та прокуратура Південної Кореї створили окремі слідчі групи для розгляду звинувачень, повʼязаних із воєнним станом, який президент ненадовго оголосив у країні у ніч проти 4 грудня.

Про це повідомляє Yonhap.

Поліція заявила, що створила спеціальну слідчу групу з приблизно 120 правоохоронців, які розглядатимуть скарги проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та інших політиків. Їх звинувачують у державній зраді, заколоті та зловживанні владою.

Прокуратура заявила, що вони також сформували спеціальний слідчий штаб на чолі з керівником Офісу верховної прокуратури Сеулу для розгляду подібних скарг.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».

Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента.

Вже 4 грудня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку на тлі рішення ввести воєнний стан, взяв вину за це рішення на себе і попросив пробачення у громадян за власні дії.

Юн Сок Йоль прийняв відставку та призначив на цю посаду посла в Саудівській Аравії Чхве Бьон Хека.