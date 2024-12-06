Трамп визначився з кандидатом на посаду відповідального за політику США у сфері криптовалют та ШІ

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Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на нову посаду відповідального за політику американської адміністрації у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Йдеться про підприємця та інвестора Девіда Сакса.

Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Сакс відповідатиме за те, щоб країна стала світовим лідером у сфері штучного інтелекту і криптовалют. Саме ці галузі, на думку Трампа, мають вирішальне значення для конкурентоспроможності США.

За його словами, Девід Сакс також очолить президентську Раду радників з питань науки і технологій.

Сакс зіграв ключову роль у сприянні збору коштів Трампом серед донорів індустрії технологій, йдеться і про захід в його будинку в Сан-Франциско в червні цього року з квитками по $300 тисяч.

Сакс є генеральним партнером Craft Ventures — фонду венчурного капіталу, який він заснував наприкінці 2017 року. Раніше Сакс був головним операційним директором і керівником продуктів PayPal, а також засновником і генеральним виконавчим директором Yammer.