Президент до Дня волонтера нагородив 18 людей відзнакою «Золоте серце»

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Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» 18 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

Ось перелік тих, кого нагородив президент:

голова наглядової ради громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв;

голова громадської організації «BELUGA UA» Олександр Белюза;

керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марія Берлінська;

співзасновниця громадської організації «Правозахисний центр «Принцип» Любов Галан;

волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Світлана Забава;

голова громадської організації «ПРОЛІСКА» Євген Каплін;

засновник Міжнародного благодійного фонду «ЮНІТІЮА» Володимир Коломайк;

співзасновниця та голова правління Запорізької обласної громадської організації «Мир та захист сім’ї» Жанна Ліщинська;

волонтерка благодійного фонду «Волонтерський штаб 5 окремої штурмової Київської бригади» Людмила Менюк;

керівниця гуманітарного департаменту благодійної організації «Фонд Сергія Притули» Марина Петриченко;

голова Всеукраїнської громадської організації «Лицарський Хрест» Оксана Тунік-Фриз;

волонтерка громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасія Халіулова;

волонтерка благодійного фонду «Спасемо Україну» Мирослава Харченко;

директорка благодійного фонду «Сталеві» Тетяна Харько;

голова громадської організації «Загартовані серця» Тетяна Хитра;

учасники гурту «Курган та Агрегат» Аміль та Раміль Насірови, Євгеній Володченко, які організовують масштабні збори для українських воїнів.

Відзнаку «Золоте серце» започаткували 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.