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Президент до Дня волонтера нагородив 18 людей відзнакою «Золоте серце»

Автор:
Оля Березюк
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Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» 18 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.

Ось перелік тих, кого нагородив президент:

Відзнаку «Золоте серце» започаткували 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.