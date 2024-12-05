Обовʼязки постійного представника президента у Криму виконуватиме Ольга Куришко
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Ольга Куришко виконуватиме обовʼязки постійного представника президента у Криму.
Про це йдеться на сторінці Представництва президента в АР Крим.
З червня 2023 року вона була заступницею вже колишньої постійної представниці Таміли Ташевої.
А загалом до команди Представництва Куришко приєдналася ще у грудні 2021 року та керувала відділом правового забезпечення. Зазначають, що вона системно працювала над стратегічними і програмними документами з питань реінтеграції, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів щодо захисту прав мешканців тимчасово окупованого півострова у сфері доступу до освіти, пенсійного забезпечення, отримання паспортних документів, підтримки політвʼязнів та членів їхніх родин.
«Відсьогодні т. в. о. постійного представника президента України в АР Крим Ольга Куришко та заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков будуть продовжувати вже сталу роботу нашої установи», — зазначили у Представництві.
- Наприкінці листопада ЦВК визнала Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії «Голос». Через це Зеленський звільнив її з посади постійного представника президента у Криму.