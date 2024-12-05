Гроші на книги можна буде отримати в «Дії» вже в грудні

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Уряд ухвалив постанову про запуск «єКниги» в «Дії» — гроші на книжки можна буде отримати вже цього місяця.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Всі українці, яким цьогоріч виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень від держави на купівлю українських книжок.

Гроші можна буде витратити на паперові, електронні та аудіокниги.

Відповідний закон про книжкові сертифікати та субсидії для книгарень президент підписав у червні цього року. Він також передбачає, що одноразову виплату зможе отримати один з батьків при народженні дитини (з 1 січня року, наступного після року припинення або скасування воєнного стану).