Суд закрив справу проти Федини та Звіробій, яких звинувачували у погрозах вбивством Зеленському

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Сьогодні Галицький районний суд Львова закрив справу проти нардепки партії «Європейська солідарність» Софії Федини та військовослужбовиці, молодшого лейтенанта ДШВ Марусі Звіробій, яких звинувачували у погрозах вбивством президенту.

Про це повідомляють адвокати Андрій Писаренко та Костянтин Глоба.

Президент України Володимир Зеленський виступав потерпілим у цій справі — на судовому засіданні його не було.

Що за справа

26 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський здійснив візит в Золоте Луганської області та зустрівся з добровольцями. Спілкування було дуже емоційним. Зокрема, під час розмови з одним з чоловіків Зеленський заявив: «Я прийшов тобі сказати: “Ви зброю відведіть”. Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати... Я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я не лох якийсь».

Поведінка президента дуже обурила Софію Федину і волонтерку Марусю Звіробій, які в той же день записали і виклали у фейсбук відео, в якому з використанням ненормативної лексики розкритикували поведінку Зеленського.

«Ти там частіше їздь, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве», — говорить на відео Звіробій, звертаючись до Зеленського. «Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли», — продовжила її слова Софія Федина.

Вже 1 листопада того ж року ДБР порушило справу за фактом висловлювань нардепа Федини на адресу Зеленського. Пізніше працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками в квартиру Марусі Звіробій. Через кілька днів вона прийшла на допит у ДБР.

А 29 липня Софії Федині вручили обвинувальний акт у цій справі.