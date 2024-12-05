Австрійський суд знову відмовив в екстрадиції Фірташа до США

Новини

Пресслужба телеканалу «Інтер»

Австрійський суд відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Там його звинувачують у корупційних схемах, повʼязаних із хабарями за видобуток титану в Індії.

Про це повідомляє Vienna AT.

Суд ухвалив це рішення ще 7 листопада, але оголосив про нього 4 грудня. Прокуратура Відня планує подати апеляцію на це рішення до 16 грудня.

США підозрюють Фірташа у наданні $18,5 мільйона хабаря індійським чиновникам за отримання дозволу на розробку родовищ титану в індійському штаті Андхра-Прадеш. Готову продукцію Фірташ планував продавати американській компанії Boeing, а річний прибуток від цього міг становити майже $500 мільйонів. Фірташ заперечує всі звинувачення.

Дмитра Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу в €125 мільйонів. Відтоді він оскаржує свою екстрадицію до США, де йому загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.