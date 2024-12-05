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Поліція почала розслідування проти президента Південної Кореї Юн Сок Йоля через те, що він на нетривалий час вводив воєнний стан у ніч на 4 грудня.

Про це повідомили південнокорейське агентство Yonhap та AFP.

Юн Сок Йоля звинувачують у заколоті та державній зраді. Справу відкрили після двох звернень: одне подала опозиційна Партія відновлення Кореї, друге — 59 активістів.

У скаргах згадують не тільки президента, але й колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона, начальника штабу армії Пак Ан Су і міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін.

Прокуратура та Управління з розслідування корупції для високопосадовців теж отримали скарги зі звинуваченнями президента в державній зраді, далі вони мають провести власні розслідування чи передати це поліції.

Що передувало

Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні в ніч з 3 на 4 грудня для «захисту конституційного ладу» — вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна Демократична партія Південної Кореї, яка має більшість у парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору.

За годину після цього парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Загалом у Південній Кореї 300 депутатів, але тільки 190 з них змогли потрапити в будівлю парламенту, попри оточення військових, що штурмували будівлю Національної асамблеї.

Після цього уряд Південної Кореї підтримав «план скасування воєнного стану», який вимагав парламент. Офіс премʼєра країни повідомив, що пропозицію схвалили о 04:30 за місцевим часом. Воєнний стан тривав близько шести годин.

Коли парламентарі ухвалювали резолюцію, на вулицях люди співали державний гімн і аплодували. За попередніми оцінками, біля будівлі парламенту зібралися чотири тисячі громадян. У натовпі можна було побачити прапори корейських профспілок. Голова Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су вийшов на трибуну і заявив про безстроковий загальний страйк, допоки президент Юн Сок Йоль не піде у відставку.

Очільник опозиційної Демократичної партії Пак Чан Де заявив, що президент Південної Кореї не зможе уникнути звинувачень у державній зраді та має «негайно піти у відставку».