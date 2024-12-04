Медіа: Посли ЄС не домовились продовжити переговори про вступ Сербії

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Постійні представники Європейського Союзу вже третю зустріч поспіль не можуть домовитись про відкриття кластера 3 у переговорах про вступ Сербії до ЄС.

Про це повідомив сербський мовник РТС із посиланням на дипломатичні джерела.

Основними причинами відмови від продовження переговорів країни-члени назвали недотримання Сербією зовнішньої політики ЄС і санкцій проти Росії, нечітку геополітичну орієнтацію Белграда, проблеми у сфері верховенства права, а також у відносинах з Косовом.

Джерела медіа кажуть, що перед попередніми дебатами Сербія подала державам-членам так званий неофіційний документ із переліком кроків, які вона має намір зробити в короткостроковій перспективі, щоб сприяти прийняттю рішення про відкриття.

Серед анонсованих на початок грудня кроків — започаткування процедури обрання нового складу ради Регуляторного органу щодо електронних медіа, перегляд списку виборців відповідно до рекомендацій Бюро демократичних інститутів та прав людини, запровадження віз для третіх країн згідно з візовою політикою ЄС, повноцінна робота газопроводу з Болгарією.

За даними джерел РТС, наступні дебати щодо відкриття кластера можуть відбутися 11 грудня.

Час на домовленості закінчується, адже міжурядова конференція, на якій буде відкрито кластер, має відбутися на тижні з 16 по 20 грудня.

У дипломатичних колах говорять про можливе проведення «політичної» міжурядової конференції, на якій делегації Сербії та ЄС обмінялися б політичними посланнями, а відкриття кластера перенесли б на І квартал наступного року.