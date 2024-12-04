Тайський суп том ям кунг внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО

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ЮНЕСКО внесло до списку всесвітньої культурної спадщини тайський суп том ям кунг. Це традиційна страва в Таїланді та Лаосі, а ще візитівка тайської кухні.

Про це повідомили в уряді Таїланду.

Том ям — це гострий суп із пряними травами. Спочатку його готували на бульйоні з рибою або куркою, але ЮНЕСКО відзначило сучасний варіант із креветками та кокосовим молоком.

Суп став символом тайського способу життя і відображає принципи простоти, самодостатності та поваги до природи. Основні інгредієнти — це креветки, корінь галангана, лемонграс, листя кафрського лайма і перець чилі. Вони не тільки надають супу неповторного смаку, а й підкреслюють звʼязок тайської кухні з місцевою природою.

«Том ям кунг люблять у всьому світі, він частина «мʼякої сили» Таїланду. Це страва селян — її готують із місцевих ресурсів, які місцеві перетворюють на здорову корисну їжу», — сказав міністр культури Таїланду Судаван Вангсупхакіткосон.

Рецепт приготування том яма передають із покоління в покоління. У списку спадщини ЮНЕСКО він доповнить інші культурні феномени Таїланду — тайський масаж, традиційні танці Тхон і Нора та фестиваль Сонгкран, присвячений настанню нового року за буддійським місячним календарем.